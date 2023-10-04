Рух U-19 – Сараево U-19 – 1:1 – видео голов и обзор матча Юношеской лиги УЕФА
Рух разошелся миром с Сараево в первом раунде Юношеской лиги УЕФА. Смотрите видео голов и обзор игры Рух – Сараево на "Футбол 24".
Юношеская лига УЕФА 2023/24. Путь чемпионов
1-й раунд, 1-й матч. 4 октября 2023
Рух U-19 – Сараево U-19 – 1:1
Голы: Китела,66 (пен) – Нуркович, 23
Удаление: Китела, 90+4
Рух имел острый момент на 5 минуте, когда Панченко головой перебросил вратаря, но защитники подстраховали. Он же попал в штангу на 21-й минуте, но в том эпизоде зафиксировали офсайд. Сараево ответило голом – Нуркович точно пробил в дальний угол.
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Львовяне ответили голом, но у Панченко снова зафиксировали офсайд. Рух искал подходы к воротам соперника, но забить удалось на 66-й минуте – Китела реализовал пенальти. Панченко упустил еще один момент, а Рух доигрывал в меньшинстве из-за удаления Кителы.