Юношеская лига УЕФА 2023/24. Путь чемпионов

1-й раунд, 1-й матч. 4 октября 2023

Рух U-19 – Сараево U-19 – 1:1

Голы: Китела,66 (пен) – Нуркович, 23

Удаление: Китела, 90+4

Рух, ставшийчемпионом Украины U-19 в сезоне 2022/23, на пути к плей-офф Юношеской лиги УЕФА вынужден преодолевать два раунда Пути чемпионов. Первым соперником подопечных Михаила Дячука-Ставицкого стал боснийский Сараево. "Желто-черные" принимали своего оппонента в Сталевой Воле.

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Сараево U-19, как и Рух, тоже выиграл чемпионат Боснии в сезоне 2022/23. Команда идет на первом месте и в этой кампании (6 побед и 1 ничья), а вот "желто-черные" пока занимают только третью позицию в юношеском первенстве Украины (6 побед, 2 ничьи и 1 поражение).

Первый момент создали львовяне. Голкипер Маркиян Бакус выбил от своих ворот к чужой штрафной, а Панченко головой успел пробросить мяч мимо кипера, но защитники подстраховали. Больше атаковала украинская команда в первые минуты. Поповский ворвался в штрафную и вместо удара упал – все чисто, без пенальти. Фарук Бездроб роскошно сыграл в отборе.

Еще несколько атак "желто-черных" не завершились ударами, после чего Рух взял паузу, позволив футболистам Сараево перевести игру на свою половину. Но именно подопечные Дячука-Ставицкого снова могли забивать. Быстрая контратака завершилась ударом Бойко, который заблокировал защитник. На 21-й минуте Панченко попал в штангу, однако гол и так бы отменили – офсайд. Квас из-за пределов штрафной крутил в дальний угол – кипер на месте.

А в следующей атаке боснийцы вышли вперед. Нуркович бильярдным ударом в дальний угол завершил атаку Сараево. Бакус был бессилен – 0:1 на 23-й минуте. Где-то нелогичный гол, но свой редкий момент боснийская команда смогла использовать. Рух быстро забил в ответ, но гол отменили из-за офсайда у Панченко, который первый успел на добивание после попадания мяча в стойку. Положение "вне игры" действительно было.

Капитан львовян Китела приложился из-за пределов штрафной – выше. В ответ боснийцы разыграли быструю контратаку со стенкой и очень своевременным блоком в исполнении Холода. На 41-й минуте Квас получил мяч на линии вратарской, но очень затянул с ударом и позволил защитнику нейтрализовать угрозу. В итоге, гол Нурковича так и остался единственным до перерыва. Старт игры был за Рухом, однако после гола уже Сараево был даже острее у чужих ворот.

Уже на первой минуте второго тайма Рух создал момент – Квас после паса Пастуха пробил мимо ближней стойки. Но продолжения от львовян не было – в первом тайме "желто-черные" атаковали гораздо больше. Лишь на 64-й минуте Шуткович наконец-то вступил в игру, прерывая острый прострел Кваса с правого фланга, а в следующей атаке Рух заработал право на пенальти. Квас успел первым к мячу и заставил соперника сфолить. Очевидный 11-метровый, который реализовал Китела. 1:1 на 66-й минуте.

Очередной хороший момент упустил Панченко. Нападающий обыграл защитника, но очень долго замахивался для удара – другой соперник успел заблокировать. Добавили руховцы в конце игры, но забить победный гол не смогли. 1:1. Еще и Китела в компенсированное время получил вторую желтую и досрочно завершил игру. Выездной поединок капитан пропустит.

Ответный матч запланирован на 25 октября. Победитель противостояния во втором раунде сыграет против сильнейшего в дуэли Фамаликан (Португалия) – Митьюлланд (Дания).