Вингер Барселоны Рафинья точно может записать себе в актив поединок 1/4 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

Рафинья впервые отметился дублем в составе Барселоны во всех соревнованиях, сообщает Opta.

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Более того – он стал первым игроком "блаугранас", который оформлял дубль в плей-офф Лиги чемпионов за продолжительный период. До этого забить дважды в матче плей-офф ЛЧ удавалось Лионелю Месси в мае 2019-го в ворота Ливерпуля в полуфинале турнира.

К слову, Рафинья провел в этом сезоне 30 матчей за Барселону, в которых отметился 8 голами и 10 ассистами.

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