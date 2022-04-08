"Хочу выразить огромную благодарность президенту Стяуа, всему персоналу клуба за то, что приняли нас и предоставили все условия для тренировок. Благодаря этому мы провели хорошую подготовку к матчу против Спортинга. Что касается дальнейших планов нашей команды, то пока ничего не могу сказать. Мы встретимся с президентом клуба, будем обсуждать это и принимать решения.

Прощание Украины с еврокубками в видеообзоре матча Динамо U-19 – Спортинг U-19 – 1:2

Пользуясь случаем, я хотел бы обратиться к миру. Стала ясна цель русских фашистов и нелюдей – это уничтожение украинцев как нации. Это геноцид украинского народа. И пока мировые лидеры затрудняются в принятии решений, от которых зависит дальнейшая судьба Украины, эти фашисты продолжают убивать, пытать, расстреливать мирных жителей, насиловать женщин и детей в нашей стране. И все эти зверства поддерживаются руководством этой недостраны – России.

Для победы в войне Украине нужно оружие. В неограниченном количестве. Прекратите потреблять российский газ и нефть. Если проиграет Украина, то проиграет Запад. Хочу, чтобы все это услышали. Слава Украине. Слава украинскому народу. Все будет Украина!" – цитирует Костюка пресс-служба Динамо.

Динамо уступило Спортингу и вылетело из Юношеской ЛЧ – украинцы U-19 почти сотворили подвиг на характере