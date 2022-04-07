Первый тайм сложился для молодых киевлян просто ужасно. Уже на 2-й минуте Кабраль "прошил" Нещерета ударом в ближний угол. В середине тайма Спортинг удвоил преимущество по схожему сценарию. Кабраль получил мяч, продвинулся в штрафную и опять ошеломил Нещерета низовым ударом.

Динамо уступило Спортингу и вылетело из Юношеской ЛЧ – украинцы U-19 почти сотворили подвиг на характере

Динамо не опустило руки, дав бой во втором тайме. Бражко зажег надежду, четко реализовав пенальти за фол против Волошина. После этого начался хаотический футбол с острыми моментами у обеих ворот, однако счет остался неизменным – 1:2. Динамо U-19 было последним представителем Украины в текущем сезоне еврокубков, поэтому можем только поблагодарить подопечных Игоря Костюка за эмоции и достойный результат.