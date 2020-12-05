Ференцварош Сергея Реброва на выезде уверенно одолел Диошдьёр в 13-м туре. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Венгрии, 13-й тур

Диошдьёр – Ференцварош – 1:3

Голы: Педру, 15 (пен) – Батурина, 6, Зубков, 19, Узуни, 67

Подопечные Сергея Реброва приехали в гости к одному из аутсайдеров венгерского чемпионата Диошдьёру. Уже в дебюте встречи Ференцварош вышел вперед, но хозяева неожиданно сравняли с пенальти.

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На 19 минуте голом отметился Александр Зубков, эффектно перебросив голкипера. Другой украинец Игорь Харатин, к слову, тоже начинал матч в старте, но не отметился результативными действиями.

После перерыва команда украинского специалиста забила третий раз и сняла вопрос о победителе встречи. 3:1 – Ференцварош остается на вершине турнирной таблицы, опережая ближайшего соперника на 7 пунктов. Интересно, что это уже 4 подряд победа в чемпионате Венгрии.

Заметим, уже во вторник, 8 декабря, Ференцварош сыграет с Динамо в Киеве в рамках заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов. Команды будут разыгрывать между собой путевку в плей-офф Лиги Европы, ведь обе досрочно потеряли шансы на выход из группы ЛЧ.

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