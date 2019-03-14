Зинченко вошел в команду недели в Лиге чемпионов по версии WhoScored

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко попал в команду недели в Лиге чемпионов по версии издания WhoScored.

Издание WhoScored опубликовало команду недели в Лиге чемпионов. Украинец Александр Зинченко попал в список лучших.

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Игрок Манчестер Сити отличился невероятным ассистом на Лероя Сане в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Шальке (7:0).

Напомним, Александр был признан лучшим игроком "горожан" в феврале.

Команда недели по версии WhoScored: Эдерсон, Уокер, Зинченко, Бернарду Силва, Сане, Гюндоган (все – Манчестер Сити), ван Дейк (Ливерпуль), Пике, Месси, Суарес (все – Барселона), Роналду (Ювентус)