Зінченко увійшов у команду тижня в Лізі чемпіонів за версією WhoScored

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко потрапив до команди тижня в Лізі чемпіонів за версією видання WhoScored.

Видання WhoScored опублікувало команду тижня в Лізі чемпіонів. Українець Олександр Зінченко потрапив до списку найкращих.

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Гравець Манчестер Сіті відзначився неймовірним асистом на Лероя Сане у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Шальке (7:0).

Нагадаємо, Олександр був визнаний найкращим гравцем "містян" у лютому.

Команда тижня за версією WhoScored: Едерсон, Вокер, Зінченко, Бернарду Сілва, Сане, Гюндоган (усі – Манчестер Сіті), ван Дейк (Ліверпуль), Піке, Мессі, Суарес (усі – Барселона), Роналду (Ювентус)