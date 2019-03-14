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Зинченко попал в топ-15 самых эффективных игроков 1/8 финала Лиги чемпионов по версии InStat

19:35 31 Читати українською
Зинченко попал в топ-15 самых эффективных игроков 1/8 финала Лиги чемпионов по версии InStat
Александр Зинченко / фото из открытых источников

Полузащитник "горожан" Александр Зинченко благодаря уверенной игре в двухматчевом противостоянии с Шальке попал в число лучших игроков 1/8 финала Лиги чемпионов.

35’ Серхио Агуэро
39’ Серхио Агуэро
42’ Лерой Сане
57’ Рахим Стерлинг
71’ Бернарду Силва
78’ Фил Фоден
84’ Габриэл Жезус
 

Украинский защитник Александр Зинченко вошел в топ-15 самых полезных игроков 1/8 финала Лиги чемпионов по данным InStat.

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Среди защитников Зинченко занял 6 место, среди фланговых беков – 1 место, а также попал в топ-15 самых полезных футболистов 1/8 розыгрыша турнира, сообщает Команда№1.

Лучшие футболисты 1/8 финала Лиги чемпионов по оценкам InStat

1. Лионель Месси (Барселона) – 545

2. Стерлинг (Манчестер Сити) – 407

3. Илкай Гюндоган (Манчестер Сити) – 395

15. Александр Зинченко (Манчестер Сити) – 358.

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Теги
Лига чемпионов Главное Александр Зинченко Александр Зинченко Украинцы за рубежом Манчестер Сити - Шальке Манчестер Сити Манчестер Сити
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