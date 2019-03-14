Зинченко попал в топ-15 самых эффективных игроков 1/8 финала Лиги чемпионов по версии InStat

Полузащитник "горожан" Александр Зинченко благодаря уверенной игре в двухматчевом противостоянии с Шальке попал в число лучших игроков 1/8 финала Лиги чемпионов.
Украинский защитник Александр Зинченко вошел в топ-15 самых полезных игроков 1/8 финала Лиги чемпионов по данным InStat.
Зинченко вошел в команду недели в Лиге чемпионов по версии WhoScored
Среди защитников Зинченко занял 6 место, среди фланговых беков – 1 место, а также попал в топ-15 самых полезных футболистов 1/8 розыгрыша турнира, сообщает Команда№1.
Лучшие футболисты 1/8 финала Лиги чемпионов по оценкам InStat
1. Лионель Месси (Барселона) – 545
2. Стерлинг (Манчестер Сити) – 407
3. Илкай Гюндоган (Манчестер Сити) – 395
15. Александр Зинченко (Манчестер Сити) – 358.
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