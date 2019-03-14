Зінченко потрапив до топ-15 найбільш ефективних гравців 1/8 фіналу Ліги чемпіонів за версією InStat

Півзахисник "містян" Олександр Зінченко завдяки впевненій грі у двоматчевому протистоянні з Шальке потрапив до когорти найкращих гравців 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Український оборонець Олександр Зінченко увійшов в топ-15 найкорисніших гравців 1/8 фіналу Ліги чемпіонів за даними InStat.
Зінченко увійшов у команду тижня в Лізі чемпіонів за версією WhoScored
Серед захисників Зінченко посів 6 сходинку, серед флангових оборонців – 1 місце, а також потрапив до топ-15 найбільш корисних футболістів 1/8 розіграшу турніру, повідомляє Команда№1.
Найкращі футболісти 1/8 фіналу Ліги чемпіонів за оцінками InStat
1. Ліонель Мессі (Барселона) – 545
2. Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті) – 407
3. Ілкай Гюндоган (Манчестер Сіті) – 395
15. Олександр Зінченко (Манчестер Сіті) – 358.
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