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Зінченко потрапив до топ-15 найбільш ефективних гравців 1/8 фіналу Ліги чемпіонів за версією InStat

19:35 419 Читать на русском
Зінченко потрапив до топ-15 найбільш ефективних гравців 1/8 фіналу Ліги чемпіонів за версією InStat
Олександр Зінченко / фото з відкритих джерел

Півзахисник "містян" Олександр Зінченко завдяки впевненій грі у двоматчевому протистоянні з Шальке потрапив до когорти найкращих гравців 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

35’ Серхіо Агуеро
39’ Серхіо Агуеро
42’ Лерой Сане
57’ Рахім Стерлінг
71’ Бернарду Сілва
78’ Філ Фоден
84’ Габріел Жезус
 

Український оборонець Олександр Зінченко увійшов в топ-15 найкорисніших гравців 1/8 фіналу Ліги чемпіонів за даними InStat.

Зінченко увійшов у команду тижня в Лізі чемпіонів за версією WhoScored

Серед захисників Зінченко посів 6 сходинку, серед флангових оборонців – 1 місце, а також потрапив до топ-15 найбільш корисних футболістів 1/8 розіграшу турніру, повідомляє Команда№1.

Найкращі футболісти 1/8 фіналу Ліги чемпіонів за оцінками InStat

1. Ліонель Мессі (Барселона) – 545

2. Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті) – 407

3. Ілкай Гюндоган (Манчестер Сіті) – 395

15. Олександр Зінченко (Манчестер Сіті) – 358.

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Теги
Ліга чемпіонів Головне Олександр Зінченко Олександр Зінченко Українці за кордоном Манчестер Сіті - Шальке Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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