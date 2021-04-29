УЕФА определил 11 лучших игроков, которые вошли в символическую сборную первого круга полуфинала ЛЧ.

ПСЖ – Манчестер Сити – 1:2 – видео голов и обзор матча

В списке нашлось место и для защитника Манчестер Сити Александра Зинченко. Стоит отметить, что украинец стал единственным футболистом, который вышел на поле на замену и попал в команду недели. Напомним, Сити совершил камбэк во втором тайме и вырвал победу у ПСЖ (2:1).

Ответные матчи состоятся 4-5 мая.

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