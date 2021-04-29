Зинченко попал в символическую сборную полуфиналистов Лиги чемпионов – украинец выделяется из списка лучших
15:57 - Читати українською
УЕФА подводит итоги первых матчей 1/2 финала самого престижного клубного турнира.
завершено
15’ Маркиньос
77’ Идрисса Гуйе
Кевин де Брюйне 65’
Рияд Марез 71’
15’ Маркиньос
65’ Кевин де Брюйне
71’ Рияд Марез
77’ Идрисса Гуйе
УЕФА определил 11 лучших игроков, которые вошли в символическую сборную первого круга полуфинала ЛЧ.
ПСЖ – Манчестер Сити – 1:2 – видео голов и обзор матча
В списке нашлось место и для защитника Манчестер Сити Александра Зинченко. Стоит отметить, что украинец стал единственным футболистом, который вышел на поле на замену и попал в команду недели. Напомним, Сити совершил камбэк во втором тайме и вырвал победу у ПСЖ (2:1).
Ответные матчи состоятся 4-5 мая.
"Неудивительно, что Холанд хотел футболку Зинченко": украинец с ассистом взял Париж и ведет Ман Сити в финал ЛЧ
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter