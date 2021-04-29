УЄФА визначив 11 найкращих гравців, які увійшли до символічної збірної першого кола півфіналу ЛЧ.

ПСЖ – Манчестер Сіті – 1:2 – відео голів та огляд матчу

У списку знайшлось місце і для оборонця Манчестер Сіті Олександра Зінченка. Варто відзначити, що українець став єдиним футболістом, який вийшов на поле на заміну та потрапив у команду тижня. Нагадаємо, Сіті здійснив камбек у другому таймі та вирвав перемогу у ПСЖ (2:1).

Матчі-відповіді відбудуться 4-5 травня.

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