Зінченко потрапив до символічної збірної півфіналістів Ліги чемпіонів – українець виділяється зі списку найкращих
15:52 - Читать на русском
УЄФА підбиває підсумки перших матчів 1/2 фіналу найпрестижнішого клубного турніру.
завершено
15’ Маркіньйос
77’ Ідрісса Гуйє
Кевін де Брюйне 65’
Ріяд Марез 71’
15’ Маркіньйос
65’ Кевін де Брюйне
71’ Ріяд Марез
77’ Ідрісса Гуйє
УЄФА визначив 11 найкращих гравців, які увійшли до символічної збірної першого кола півфіналу ЛЧ.
ПСЖ – Манчестер Сіті – 1:2 – відео голів та огляд матчу
У списку знайшлось місце і для оборонця Манчестер Сіті Олександра Зінченка. Варто відзначити, що українець став єдиним футболістом, який вийшов на поле на заміну та потрапив у команду тижня. Нагадаємо, Сіті здійснив камбек у другому таймі та вирвав перемогу у ПСЖ (2:1).
Матчі-відповіді відбудуться 4-5 травня.
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