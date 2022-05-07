Реал оформил камбэк против Сити в среду. Украинский футболист вышел на поле во втором тайме и провел 48 минут, в течение которых "горожане" пропустили три гола и вылетели из ЛЧ.

Зинченко попал в символическую сборную 1/2 финала Лиги чемпионов

Зинченко хранил молчание, но, собравшись с мыслями, все же высказался по поводу матча. "Обращаюсь к "голубым" (фанам Сити – прим .)! Невозможно описать, что каждый из нас чувствует прямо сейчас. Но мы будем бороться до конца.

Мы не остановимся, ведь этот невероятный клуб заслуживает большего. Благодарю вас за поддержку и до встречи в воскресенье", – написал Александр в Instagram .

Напомним, в прошлом году Сити дошел до финала Лиги чемпионов, но минимально уступил Челси. В текущем сезоне за титул сильнейшей команды Европы сразятся Ливерпуль и Реал.