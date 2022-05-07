Реал оформив камбек проти Сіті у середу. Український футболіст вийшов на поле у другому таймі й провів 48 хвилин, протягом яких "містяни" пропустили три голи й вилетіли з ЛЧ.

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Зінченко зберігав мовчання, але, зібравшись із думками, все ж висловився щодо матчу. "Звертаюсь до "блакитних" (фанів Сіті – прим.)! Неможливо описати, що кожен із нас відчуває просто зараз. Але ми будемо боротись до кінця.

Ми не зупинимось, адже цей неймовірний клуб заслуговує більшого. Дякую вам за підтримку і до зустрічі у неділю", – написав Олександр в Instagram.

Нагадаємо, торік Сіті дійшов аж до фіналу Ліги чемпіонів, але мінімально поступився Челсі. У поточному сезоні за титул найсильнішої команди Європи боротимуться Ліверпуль та Реал.

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