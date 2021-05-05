Триумф Манчестер Сити в матче с ПСЖ (2:0) растрогал лидера сборной Украины.

Финальный свисток на Этихаде зафиксировал победу Манчестер Сити над ПСЖ (2:0) в рамках ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов.

Манчестер Сити – ПСЖ – видео голов

Хозяева неистово радовались путевке на ключевой поединок турнира. Александр Зинченко сентиментально воспринял это достижение и не скупился на слезы счастья, даже игроки соперника решили подбодрить украинца.

Зина провел достойный матч и принял участие в каждой из голевых атак команды Гвардиолы.

Манчестер Сити вышел в финал Лиги чемпионов, уверенно переиграв ПСЖ – Зинченко принял участие в двух голах