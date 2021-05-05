Зинченко не сдержал слез после выхода Манчестер Сити в финал Лиги чемпионов – видео эмоций украинца
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Триумф Манчестер Сити в матче с ПСЖ (2:0) растрогал лидера сборной Украины.
завершено
11’ Рияд Марез
63’ Рияд Марез
Анхел Ди Мария 69’
11’ Рияд Марез
63’ Рияд Марез
69’ Анхел Ди Мария
Финальный свисток на Этихаде зафиксировал победу Манчестер Сити над ПСЖ (2:0) в рамках ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов.
Манчестер Сити – ПСЖ – видео голов
Хозяева неистово радовались путевке на ключевой поединок турнира. Александр Зинченко сентиментально воспринял это достижение и не скупился на слезы счастья, даже игроки соперника решили подбодрить украинца.
Зина провел достойный матч и принял участие в каждой из голевых атак команды Гвардиолы.
Манчестер Сити вышел в финал Лиги чемпионов, уверенно переиграв ПСЖ – Зинченко принял участие в двух голах
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