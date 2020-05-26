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Зидан – лучший тренер Лиги чемпионов, Фергюсон вне топ-5, а Клопп не попал в список

10:00 60 Читати українською
Зидан – лучший тренер Лиги чемпионов, Фергюсон вне топ-5, а Клопп не попал в список
Алекс Фергюсон и Зинедин Зидан / Фото из открытых источников

Известный портал Squawka опубликовал топ-10 лучших специалистов Лиги чемпионов с 1992 года.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан возглавил топ-10 лучших наставников ЛЧ по версии портала Squawka.

Клопп рассказал, в чем Гвардиола лучше тренера Ливерпуля

На второй строчке расположился Хосеп Гвардиола, а замыкает тройку легендарный итальянский наставник Карло Анчелотти, который сейчас возглавляет Эвертон.

Напомним, действующим триумфатором Лиги чемпионов является Ливерпуль под руководством Юргена Клоппа, но для немецкого наставника не знашлось места в рейтинге.

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