Зидан – лучший тренер Лиги чемпионов, Фергюсон вне топ-5, а Клопп не попал в список

Алекс Фергюсон и Зинедин Зидан / Фото из открытых источников

Известный портал Squawka опубликовал топ-10 лучших специалистов Лиги чемпионов с 1992 года.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан возглавил топ-10 лучших наставников ЛЧ по версии портала Squawka.

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На второй строчке расположился Хосеп Гвардиола, а замыкает тройку легендарный итальянский наставник Карло Анчелотти, который сейчас возглавляет Эвертон.

Напомним, действующим триумфатором Лиги чемпионов является Ливерпуль под руководством Юргена Клоппа, но для немецкого наставника не знашлось места в рейтинге.

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