Зідан – найкращий тренер Ліги чемпіонів, Фергюсон поза топ-5, а Клопп не потрапив до списку

Німеччина — 08:00 672
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Битва стилів, найпотужніша молодь проти зірок світового рівня – титульний матч Баварії та Борусії знову в центрі планети
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Карпати – пекло для тренерів. Топ-5 Європи за перестановками та 15 матчів на одного фахівцяУкраїна — 25 трав 2775
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Шахтар – Динамо: ЗМІ назвав дату та місце проведення КласичногоУкраїна — 25 трав 16330
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УПЛ повернеться у заплановані терміни: рестарт з хітом Шахтар – ДинамоУкраїна — 25 трав 8992
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Екс-гравець Роми помер у 21-річному віці – раніше він став біженцем через агента-аферистаІталія — 25 трав 2010