Зідан – найкращий тренер Ліги чемпіонів, Фергюсон поза топ-5, а Клопп не потрапив до списку

Алекс Фергюсон та Зінедін Зідан / Фото з відкритих джерел

Відомий портал Squawka опублікував топ-10 найкращих фахівців Ліги чемпіонів з 1992 року.

Головний тренер Реала Зінедін Зідан очолив топ-10 найкращих наставників ЛЧ за версією порталу Squawka.

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На другій сходинці розташувався Хосеп Гвардіола, а замикає трійку легендарний італійський наставник Карло Анчелотті, який зараз очолює Евертон.

Нагадаємо, чинним тріумфатором Ліги чемпіонів є Ліверпуль під керівництвом Юргена Клоппа, але для німецького наставника не знашлось місця у рейтингу.

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