"Ми були впевнені у своїх силах перед матчем. Навіть не знаю, що казати про свій гол. Я просто зосередився на ударі і був радий бачити, як м'яч потрапляє у сітку. Мейсон Маунт сказав, що не торкався м'яча. Вийшло добре для команди, добре для мене.

Атлетіко – Челсі – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Я відразу сказав Мейсону, що винен буде він, якщо мій гол скасують. Він міг торкнутися м'яча перед моїм ударом. Я дуже зрадів, коли офсайд не зафіксували. Проблема очікування? З VAR ви повинні зберігати віру і терпіти. Це було довго, але рішення дуже важливе. Дивно святкувати свій гол через три хвилини", – наводить слова Жиру Goal.

Додамо, що француз приніс Челсі перемогу диво-ударом через себе. Матч-відповідь відбудеться 17 березня.

Челсі здобув мінімальну виїзну перемогу над Атлетіко завдяки бісіклеті Жиру та втручанню VAR