Оливье Жиру, который со 2 сентября находился на изолияции, сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт Милана.

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Это означает, что он вскоре сможет вернуться к тренировкам. Завтра, 11 сентября, согласно протоколам итальянского правительства у Жиру запланирован медосмотр, чтобы получить разрешение на возобновление спортивной деятельности.

Уже 12 сентября Милан встретится с Лацио в Серии А, а через 3 дня вернется в Лигу чемпионов матчем против Ливерпуля. Отметим, что "россонери" в последний раз выступали в ЛЧ еще в 2013 году.

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