Олів'є Жиру, який з 2 вересня перебував на ізоліяції, здав негативний тест на коронавірус, повідомляє офіційний сайт Мілана.

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Це означає, що він незабаром зможе повернутись до тренувань. Завтра, 11 вересня, згідно з протоколами італійського уряду, у Жиру запланований медогляд, щоб отримати дозвіл на відновлення спортивної діяльності.

Вже 12 вересня Мілан зустрінеться з Лаціо у Серії А, а через 3 дні повернеться у Лігу чемпіонів матчем проти Ліверпуля. Відзначимо, що "россонері" востаннє виступали в ЛЧ ще у 2013 році.

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