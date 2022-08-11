Во втором матче женского чемпионата мира U-20 Коста-Рика уступила Австралии, однако смогла забить шедевральный дебютный гол открытия.

Трансферный рекордсмен Уотфорда забил шедевральный гол со своей половины поля

Автором гола стала Александра Пинелль, которая пушечным ударом со штрафного метров с 35 попала в дальнюю девятку.

Отметим, что Австралия все же выиграла у Коста-Рики (3:1) и возглавила группу A. На втором и третьем местах разместились разошедшиеся миром Бразилия и Испания.

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