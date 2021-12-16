Женская Лига чемпионов. 6-й тур

Реал – Жилстрой-1 – 3:0

Голы: Петер, 19, Орос, 41, Гонсалес, 90+2

Жилстрой-1 ещё раньше потерял шансы на выход из группы, поэтому сегодня играл только за престиж. Украинки неплохо начали, именинница Овдийчук создала первый момент в матче, однако забить не удалось. Реал постепенно наращивал преимущество. Наши девушки держались, не позволяли забить из игры, однако допустили ошибки на стандартах.

Мадридки открыли счет, когда Петер откликнулась на навес со штрафного и пробила со второй попытки голкипера. А удвоил преимущество Реала после наигранной комбинации. Абеллейра сбросила под удар Орос, а та поразила ворота. В компенсированное время Мадрид устроил разгром. К сожалению, цифры на табло передают картину матча.

Хозяева могли забивать и больше, а Жилстрой-1 свои редкие атаки не доводил до логического завершения. Апанащенко и Овдийчук таки не сумели забить. Капитан харьковчанок еще и получила повреждение. Дарья не доиграла матч, но стала сегодня лучшей из гостей. Апанащенко получила оценку 7 от SofaScore, имея в активе 3 перехвата, 1 отбор и 70% выигранных дуэлей.

Жилстрой-1 проиграл и завершил групповой этап Лиги чемпионов с 4 очками на третьем месте квартета В. Реал и ПСЖ вышли в плей-офф.

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