Жіноча Ліга чемпіонів. 6-й тур

Реал – Житлобуд-1 – 3:0

Голи: Петер, 19, Орос, 41, Гонсалес, 90+2

Житлобуд-1 завчасно втратив шанси на вихід з групи, тому сьогодні грав лише за престиж. Українки непогано розпочали, іменинниця Овдійчук створила перший момент у матчі, однак забити не вдалося. Реал поступово нарощував перевагу. Наші дівчата трималися, не дозволяли забити з гри, однак припустилися помилок на стандартах.

Мадридки відкрили рахунок, коли Петер відгукнулася на навіс зі штрафного та пробила з другої спроби нашого голкіпера. А подвоїв перевагу Реал після награної комбінації. Абеллейра скинула під удар Орос, а та вразила ворота. У компенсований час Мадрид влаштував розгром. На жаль, цифри на табло передають картину матчу.

Господарі могли забивати й більше, а Житлобуд-1 свої поодинокі атаки не доводив до логічного завершення. Апанащенко та Овдійчук таки не зуміли забити. Капітан харків'янок ще й отримала пошкодження. Дарина не дограла матч, але стала сьогодні найкращою з гостей. Апанащенко отримала оцінку 7 від SofaScore, маючи в активі 3 перехоплення, 1 відбір і 70% виграних дуелей.

Житлобуд-1 програв і завершив груповий етап Ліги чемпіонів з 4 очками на третьому місці квартету В. Реал і ПСЖ вийшли у плей-офф.

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