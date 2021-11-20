Жилстрой-1 хорошими выступлениями в этом сезоне может увеличить представительство Украины в Европе.

Украина представлена ​​в женской Лиге чемпионов одной командой. Поэтому очки, заработанные девушками из Жилстрой-1, не делятся, как у мужчин (там все наши баллы делят на 5).

Жилстрой-1 на пути к групповому этапу Лиги чемпионов заработал 4 очка. В основной сетке турнира наши футболистки положили в казну еще 3 пункта – 2 за победу над Брейдабликом и 1 за ничью.

Украина в этом сезоне набрала солидные 7 очков и увеличила общий плюс до 18,5. Мы поднялись на 7 строчек в таблице коэффициентов – это наибольший рывок среди всех стран.

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Таким образом Украина прыгнула с 22 места на 15-е. Очень хорошие новости, ведь 16 первых ассоциаций делегируют в Лигу чемпионов по две команды. Если до конца текущей ЛЧ Украина удержится в топ-16, то в еврокубковом сезоне-2023/24 сыграет не только чемпион Украины, но и вицечемпион.

Шансы на это отличные. Нас могут обойти только Португалия (18 пунктов и Бенфика в игре) и Швейцария (17,5 пункта и Серветт в игре, но его очки делятся на два). У Жилстрой-1 впереди матчи с ПСЖ и мадридским Реалом.