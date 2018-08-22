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Жилмар станет экспертом на ТК Футбол

21 августа 23:22 45 Читати українською
Жилмар станет экспертом на ТК Футбол
Жилмар Тадеу да Силва / ФК Львов

Экс-тренер ФК Львов Жилмар Тадеу да Силва будет работать экспертом на телеканале Футбол 2 на матче Аякс – Динамо.

Жилмар недолго оставался без работы. Уже завтра бразилец будет работать на канале Футбол 2 в качестве эксперта.

"Мне очень легко говорить на тему футбола. Это моя жизнь, это я люблю. Я больше люблю работать на поле, но это тоже футбол. Готовлюсь к завтрашнему матчу Аякс – Динамо.

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Моя задача или мечта – работать в команде, которая играет в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Пока не получилось. Но я верю, что через время это будет. Сейчас мне очень приятно работать на таком уровне", – сказал Жилмар в эфире Футбол NEWS.

Матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов Аякс – Динамо состоится 22 августа, начало в 22:00.

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Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, первые матчи

Аякс - Динамо Киев: Среда 22 августа 2018

Аякс
до матча
20
час
:
46
мин
Динамо Киев
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Теги
Лига чемпионов Футбол 1 Футбол 2 Жилмар Тадеу да Силва Жилмар Тадеу да Силва Аякс - Динамо Киев
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:
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Динамо Киев
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