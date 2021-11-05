В октябре Бенфика одержала лишь две победы в семи матчах, пропустив 15 мячей и забив лишь 9. Поэтому руководство лиссабонцев задумалось об отставке Жезуша, контракт которого рассчитан до лета, утверждает Record .

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Сейчас от 67-летнего специалиста потребуют улучшения результатов. Окончательное решение по поводу его будущего будет приниматься исключительно после встречи последнего тура Лиги чемпионов против Динамо, которая состоится 8 декабря в столице Португалии. К этому моменту Бенфика еще проведет пять матчей.

Но Жезушу будет непросто, ведь многие игроки устали от его требований и якобы хотят сменить тренера. Источник отмечает, что Николас Отаменди, один из лидеров, даже готов уйти из клуба, если Жорже останется во главе "орлов".

После 10 туров Бенфика расположилась третьей в турнирной таблице чемпионата Португалии, пропустив вперед Порту и Спортинг. В ЛЧ Яремчук и Ко – предпоследние.