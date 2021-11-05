У жовтні Бенфіка здобула лише дві перемоги у семи матчах, пропустивши загалом 15 м'ячів та забивши лише 9. Через це керівництво лісабонців задумалось про відставку Жезуша, контракт якого розрахований до літа, стверджує Record.

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Зараз від 67-річного фахівця вимагатимуть покращення результатів. Остаточне рішення щодо його майбутнього буде ухвалюватись виключно після зустрічі останнього туру Ліги чемпіонів проти Динамо, яка відбудеться 8 грудня у столиці Португалії. До цього моменту Бенфіка ще проведе 5 матчів.

Втім, Жезушу буде непросто, адже чимало гравців втомились від його вимог і нібито хотіли б змінити тренера. Джерело зазначає, що Ніколас Отаменді, один із лідерів, навіть готовий піти з клубу, якщо Жорже залишиться на чолі "орлів".

Після 10-ти турів Бенфіка розташувалась третьою у таблиці чемпіонату Португалії, пропустивши вперед Порту і Спортінг. В ЛЧ Яремчук і Ко – передостанні.

Баварія розгромила Бенфіку й вийшла в плей-офф ЛЧ – невдалі 64 хвилини Яремчука ставлять під загрозу його місце в основі