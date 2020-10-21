Люксембуржец остался в запасе на матч со "Старой синьорой", однако вышел на 60 минуте матча вместо Карлоса Де Пены – отличиться ему, как и остальным игрокам Динамо, не было суждено.

Динамо – Ювентус – 0:2 – видео голов и обзор матча

Однако в не слишком удачном для киевлян матче Жерсон все же не остался без поддержки – за выступлением форварда наблюдала украинская теннисистка Ольга Янчук. Интересно, что пара ожидает пополнение. Об этом свидетельствует фото, которое беременная девушка опубликовала в сторис в Instagram. "Поддерживаем папу", – написала Ольга. Заметим, что у Жерсона Родригеса уже есть сын от предыдущих отношений.

Динамо в матче первого тура ЛЧ проиграло Ювентусу (0:2) – дублем отметился визави Жерсона Альваро Мората.

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