Люксембуржець залишився в запасі на матч зі "Старою синьйорою", проте вийшов на 60 хвилині матчу замість Карлоса Де Пени – відзначитись йому, як і решті гравців Динамо, не судилось.

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Проте у не надто вдалому для киян матчі Жерсон все ж не залишився без підтримки – за виступом форварда спостерігала українська тенісистка Ольга Янчук. Цікаво, що пара очікує на поповнення. Про це свідчить фото, яке вагітна дівчина опублікувала у сторіз в Instagram. "Підтримуємо тата", – написала Ольга. Зауважимо, що у Жерсона Родрігеса вже є син від попередніх стосунків.

Динамо у матчі першого туру ЛЧ програло Ювентусу (0:2) – дублем відзначився візаві Жерсона Альваро Мората.

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