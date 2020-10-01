В швейцарской Женеве состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов 2020/21. Донецкий Шахтер получил трех оппонентов в самом престижном клубном турнире Европы.

Жребий отправил "горняков" в квартет B. Соперниками команды Луиша Каштру станут Реал, Интер, Боруссия М.

Результаты жеребьевки группового этапа ЛЧ 2020/21

Чемпион Украины был посеян во второй корзине вместе с Барселоной, Атлетико, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Боруссией Дортмунд, Челси и Аяксом. Указанные команды не могли випасть "горнякам". Как и киевское Динамо, ведь представители одной страны не могут сыграть между собой на групповой стадии ЛЧ.

Кроме того, "горняки" гарантированно избегали встречи с московским Локомотивом, Краснодаром и Зенитом, ведь УЕФА продолжает разводить украинские и российские клубы в еврокубках.

Как известно, Шахтер сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов в четвертом сезоне подряд. "Горняки" получили прямую путевку в основную стадию благодаря чемпионскому титулу УПЛ 2019/20.

Матчи первого тура группового этапа ЛЧ запланированы на 20-21 октября.