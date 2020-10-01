Жереб відправив "гірників" до квартету B. Суперниками команди Луїша Каштру стануть Реал, Інтер, Борусія М.

Результати жеребкування групового етапу ЛЧ 2020/21

Чемпіон України був посіяний у другому кошику разом з Барселоною, Атлетіко, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Борусією Дортмунд, Челсі та Аяксом. Вказані команди не могли випасти "гірникам". Як і київське Динамо, адже представники однієї країни не можуть зіграти між собою на груповій стадії ЛЧ.

Крім того, "гірники" гарантовано уникали зустрічі з московським Локомотивом, Краснодаром і Зенітом, адже УЄФА продовжує розводити українські та російські клуби в єврокубках.

Як відомо, Шахтар зіграє в груповому турнірі Ліги чемпіонів у четвертому сезоні поспіль. "Гірники" здобули пряму путівку в основну стадію завдяки чемпіонському титулу УПЛ 2019/20.

Матчі першого туру групового етапу ЛЧ заплановані на 20-21 жовтня.