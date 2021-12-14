Динамо U-19 узнало соперника в стыковом матче Юношеской лиги УЕФА
13:27 - Читати українською
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала (стыковых матчей) Юношеской лиги УЕФА.
Динамо U-19 поедет в гости в испанскому Депортиво. Матчи 1/16 финала пройдут 8 или 9 февраля.
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Напомним, что 8 победителей Пути чемпионов померяются силами с командами, финишировавшими вторыми на групповом этапе Пути лиги чемпионов. Все противостояния состоят из одной игры.
Клубы из одной ассоциации разводились при жеребьевке. Представители Пути чемпионов будут играть дома. Победители стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала к лучшим командам из групп ЛЧ.
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