Динамо U-19 поедет в гости в испанскому Депортиво. Матчи 1/16 финала пройдут 8 или 9 февраля.

Динамо U-19 провалило "финал" с Бенфикой за первое место – плей-офф Юношеской лиги УЕФА отдаляется

Напомним, что 8 победителей Пути чемпионов померяются силами с командами, финишировавшими вторыми на групповом этапе Пути лиги чемпионов. Все противостояния состоят из одной игры.

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Клубы из одной ассоциации разводились при жеребьевке. Представители Пути чемпионов будут играть дома. Победители стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала к лучшим командам из групп ЛЧ.