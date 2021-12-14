Київське Динамо U-19 поїде в гості до іспанського Депортіво. Матчі 1/16 фіналу відбудуться 8 або 9 лютого.

Динамо U-19 провалило "фінал" з Бенфікою за перше місце – плей-офф Юнацької ліги УЄФА віддаляється

Нагадаємо, що 8 переможців Шляху чемпіонів поміряються силами з командами, що фінішували другими на груповому етапі Шляху ліги чемпіонів. Усі протистояння складаються з однієї гри.

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Клуби з однієї асоціації розводились при жеребкуванні. Представники Шляху чемпіонів гратимуть вдома. Переможці стикових матчів приєднаються в 1/8 фіналу до найкращих команд з груп ЛЧ.