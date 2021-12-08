Обе команды вышли из группы еще перед нынешним противостоянием, однако только первое место гарантировало прямое попадание в 1/8 финала. Следовательно, юным динамовцам, которые приехали в Лиссабон в статусе лидеров группы, нужно было не проиграть. Напомним, что киевский матч этих соперников завершился разгромной победой подопечных Костюка (4:0).

Бенфика U-19 – Динамо U-19: составы и онлайн-трансляция Юношеской лиги УЕФА

В стартовый отрезок Бенфика больше контролировала мяч, но киевляне спокойно отбивались. В конце концов именно гости едва не открыли счет на 6-й минуте, когда Волошин пушечным ударом проверил на прочность стойку. Первый действительно опасный момент у хозяев возник после ошибки Бенедюка, который обрезался перед собственным штрафным – Силва неудачно закручивал в дальнюю девятку. В похожей ситуации ошибся Бражко, и нам снова повезло.

Команда Костюка все чаще прижималась к своим воротам. Бенфика выполнила несколько опасных стандартов, что иногда завершались пожарами. Волошин, Диалло или Горбач фактически играли без мяча. Молодому сенегальцу вообще не разрешали развернуться. Его мгновенно накрывали несколько соперников.

Бенфика по праву вышла вперед на 44-й минуте. Красивую трехходовку с передачей на дальнюю штангу спокойно переправил в пустые ворота Семеду. У Динамо не было ни сил, ни времени на ответ. Первый тайм киевляне откровенно провалили. Между моментом Волошина и свистком на перерыв – сплошная тьма.

Во втором тайме картина не изменилась. Бенфика владела инициативой, а Киев вынужденно делал ставку на контратаки. Правда, "орлы" создали себе неприятности на ровном месте. Близниченко перехватил голкипера и пытался проскочить в сторону, но сфера отскочила к Волошину, а тот пробил в крестовину. А через несколько минут Бражко оставил Динамо в меньшинстве, грубо скосив соперника. После этого на положительный результат можно было не надеяться.

В итоге Бенфика спокойно довела матч до минимальной победы и опередила "бело-синих" в турнирной таблице. Лиссабонцы пробиваются в плей-офф с первого места, а Динамо ожидают стыковые матчи за 1/8 финала.