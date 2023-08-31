В четверг, 31 августа, состоялась жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов 2023/24. С кем сыграет Шахтер, читайте в этой новости на "Футбол 24".

Жеребьевка группового турнира ЛЧ 2023/24 стартовала в 19:00 по киевскому времени. Шахтер квалифицировался в основную стадию напрямую благодаря победе в УПЛ 2022/23. Ранее "горняки" объявили, что будут играть домашние матчи Лиги чемпионов на стадионе немецкого Гамбурга.

Результаты жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов 2023/24 – рабочий вариант для Шахтера, есть "квартет смерти"

Перед жеребьевкой УЕФА разделил все 32 команды на 4 корзины. Шахтер попал в третью – совсем немного не хватило для второй. Как следствие, чемпион Украины избегал встреч с Зальцбургом, Миланом, Брагой, ПСВ, Лацио, Црвеной Звездой и Копенгагеном.

По итогам жеребьевки Шахтер попал в группу H, где его соперниками стали Барселона, Порту и Антверпен.

Календарь матчей группового турнира УЕФА объявит позже. Поединки первого тура будут сыграны 19 и 20 сентября.

Команды, которые займут первые два места в группе, выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Те, кто финишируют третьими, перейдут в стыковые матчи Лиги Европы. Они поспорят за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в группах Лиги Европы.

Напомним, в сезоне 2022/23 Шахтер тоже выступал в групповом турнире ЛЧ. Тогда "горняки" под руководством Игора Йовичевича финишировали на третьем месте квартета, пропустив в плей-офф Реал и РБ Лейпциг, но опередили Селтик.

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