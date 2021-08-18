Харьковский клуб в полуфинале самого престижного еврокубка триумфально победил представителя Болгарии. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Женская Лига чемпионов-2021/2022. Путь чемпионов, 1/2 финала

Жилстрой-1 (Украина) – София (Болгария) – 5:1

Голы: Шевчук, 11 Шматко, 52, Овдийчук, 61, Бойченко, 84, Кочнева, 87 – Александрова, 29

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Историческая первая встреча между украинскими и болгарскими клубами в женской Лиге чемпионов завершилась триумфом наших девушек. Украинки забили в ворота самой титулованной команды Болгарии уже на 11-й минуте, однако в середине тайма не удержали преимущество и позволили сопернику сравнять счет.

Однако во втором тайме все стало на свои места: завладев ощутимым преимуществом украинки отгрузили в ворота Софии четыре сухих мяча и вышли в финал турнира, где уже 21 августа сыграют с победителем пары Помурье (Словения) – РФШ (Латвия).

Напомним, 11 финалистов попадут во второй раунд, где будет разыграно семь путевок в групповой этап.

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