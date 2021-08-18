Харківський клуб у півфіналі найпрестижнішого єврокубку тріумфально здолав представника Болгарії. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Жіноча Ліга чемпіонів-2021/2022. Шлях чемпіонів, 1/2 фіналу

Житлобуд-1 (Україна) — Софія (Болгарія) — 5:1

Голи: Шевчук, 11, Шматко, 52, Овдійчук, 61, Бойченко, 84, Кочнєва, 87 – Александрова, 29

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Історична перша зустріч між українськими та болгарськими клубами у жіночій Лізі чемпіонів завершилась тріумфом наших дівчат. Українки забили у ворота найтитулованішої команди Болгарії вже на 11-й хвилині, проте в середині тайму не втримали перевагу і дозволили супернику зрівняти рахунок.

Проте у другому таймі все стало на свої місця: заволодівши відчутною перевагою житлобудівці відвантажили у ворота Софії чотири сухих м'ячі і вийшли у фінал турніру, де вже 21 серпня зіграють з переможцем пари Помур’є (Словенія) – РФШ (Латвія).

Нагадаємо, 11 фіналістів потраплять до другого раунду, де буде розіграно сім путівок до групового етапу.

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