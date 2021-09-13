В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциации в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первой в истории групповой стадии женской Лиги чемпионов.

Харьковский Жилстрой узнал соперников в групповом раунде женской Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

Жилстрой-1 пробился в групповой этап Лиги чемпионов среди женщин, обыграв Аполлон

Чемпион Украины попал в квартет В, где сыграет с французским ПСЖ, мадридским Реалом и исландским Брейдабликом.

Результаты жеребьевки во всех группах выглядят следующим образом:

Группа А: Челси (Англия), Вольфсбург (Германия), Ювентус (Италия), Серветт (Швейцария).

Группа В: ПСЖ (Франция), Брейдаблик (Исландия), Реал (Испания), Жилстрой-1 (Украина).

Группа С: Барселона (Испания), Арсенал (Англия), Хоффенхайм (Германия), Кьоге (Дания).

Группа D: Бавария (Германия), Лион (Франция), Гекен (Швеция), Бенфика (Португалия).

К слову, все команды группы сыграют друг с другом дома и на выезде. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал. Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала состоится 20 декабря, а матчи плей-офф пройдут в марте.

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