Лига чемпионов среди женщин, второй отборочный раунд, ответный матч

Жилстрой-1 – Аполлон - 3:1 (2:1)

Голы: Бойченко, 15, Овдийчук, 20, 62 – Алексанян, 65 (аг)

Женская команда Шахтера впервые сыграла на домашней арене – привычная победа с двузначным счетом и пента-триком

Результат первой игры заставлял гостей из Кипра нестись вперед и меньше заботиться о защите, чем и воспользовались харьковчанки.

Еще до перерыва Бойченко и Овдийчук сняли все вопросы по триумфатору поединка. Во втором тайме игроки Аполлона все же сумели организовать гол престижа, а Овдийчук отметилась дублем.

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Таким образом Жилстрой-1 пробился в групповой этап Лиги чемпионов, разгромив Аполлон по сумме двух матчей со счетом 5:2. Жеребьевка состоится 13 сентября.

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