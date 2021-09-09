Жилстрой-1 пробился в групповой этап Лиги чемпионов среди женщин, обыграв Аполлон
Харьковский Жилстрой-1 принимал кипрский Аполлон в рамках плей-офф ЛЧ. Читайте отчет встречи на Футбол 24.
Лига чемпионов среди женщин, второй отборочный раунд, ответный матч
Жилстрой-1 – Аполлон - 3:1 (2:1)
Голы: Бойченко, 15, Овдийчук, 20, 62 – Алексанян, 65 (аг)
Женская команда Шахтера впервые сыграла на домашней арене – привычная победа с двузначным счетом и пента-триком
Результат первой игры заставлял гостей из Кипра нестись вперед и меньше заботиться о защите, чем и воспользовались харьковчанки.
Еще до перерыва Бойченко и Овдийчук сняли все вопросы по триумфатору поединка. Во втором тайме игроки Аполлона все же сумели организовать гол престижа, а Овдийчук отметилась дублем.
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Таким образом Жилстрой-1 пробился в групповой этап Лиги чемпионов, разгромив Аполлон по сумме двух матчей со счетом 5:2. Жеребьевка состоится 13 сентября.
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