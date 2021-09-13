У штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціації в швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування першої в історії групової стадії жіночої Ліги чемпіонів.

Харківський Житлобуд дізнався суперників у груповому раунді жіночої Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Чемпіон України потрапив до квартету В, де зіграє з французьким ПСЖ, мадридським Реалом і ісландським Брейдабліком.

Результати жеребкування у всіх групах виглядають наступним чином:

Група А: Челсі (Англія), Вольфсбург (Німеччина), Ювентус (Італія), Серветт (Швейцарія).

Група В: ПСЖ (Франція), Брейдаблік (Ісландія), Реал (Іспанія), Житлобуд-1 (Україна).

Група С: Барселона (Іспанія), Арсенал (Англія), Хоффенхайм (Німеччина), Кьоге (Данія).

Група D: Баварія (Німеччина), Ліон (Франція), Гекен (Швеція), Бенфіка (Португалія).

До слова, всі команди групи зіграють один з одним вдома і на виїзді. Дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до чвертьфіналу. Жеребкування 1/4 і 1/2 фіналу відбудеться 20 грудня, а матчі плей-офф пройдуть в березні.

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