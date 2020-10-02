"Результат жеребьевки очень интересный. Сыграем с такими командами... С родным Динамо. Будем ждать и готовиться к этим играм. Однозначно будет интересно.

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Это самая интересная группа, которая могла получиться. Сыграть с родным Динамо в Лиге чемпионов – это очень круто. Противостоять Месси и Роналду – это мечта. Я счастлив.

Я буду биться за Ференцварош. Перед нами также стоят задачи и мы хотим выигрывать. Мы хотим показать себя не только в Венгрии, но и в Европе. Будем бороться не только с Динамо, но и с Барселоной, и с Ювентусом. У них также две ноги и две руки – можно с ними играть.

У меня жена уже просит футболки Роналду и Месси. Я говорю: "Подожди. Я еще не знаю, кто сможет приехать", – сказал Игорь Харатин в комментарии ТК Футбол.

Заметим, Ференцварош, который тренирует Сергей Ребров и за который выступают два украинца (Зубков и Харатин), попал в группу G. Там венгры сыграют против киевского Динамо, каталонской Барселоны и туринского Ювентуса.

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