"Результат жеребкування дуже цікавий. Зіграємо з такими командами... З рідним Динамо. Будемо чекати на ці ігри та готуватися до них. Однозначно буде цікаво.

Маркевич спрогнозував, за яке місце боротиметься Динамо у "квартеті смерті" в Лізі чемпіонів

Це найцікавіша група, яка могла вийти. Зіграти з рідним Динамо в Лізі чемпіонів – це дуже круто. Протистояти Мессі і Роналду – це мрія. Я щасливий.

Я буду битися за Ференцварош. Перед нами також стоїть завдання і ми хочемо вигравати. Ми хочемо показати себе не тільки в Угорщині, але й у Європі. Будемо боротися не тільки з Динамо, але й з Барселоною, і з Ювентусом. У них також дві ноги та дві руки – можна з ними грати.

У мене дружина вже просить футболки Роналду і Мессі. Я кажу: "Почекай. Я ще не знаю, хто зможе приїхати", – сказав Ігор Харатін у коментарі ТК Футбол.

Зауважимо, Ференцварош, який тренує Сергій Ребров та за який виступають два українці (Зубков та Харатін), потрапив у групу G. Там угорці зіграють проти київського Динамо, каталонської Барселони та туринського Ювентуса.

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