Зеніт на власному полі поступився РБ Лейпциг – дуель голкіперів, помилки Ракицького та брутальний Дзюба

У матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів у групі G зустрічались Зеніт та РБ Лейпциг. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

У 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів у групі G російський Зеніт приймав РБ Лейпциг. Гості перед цим поєдинком очолювали групу, а Зеніт разом з французьким Ліоном набрали однакову кількість очок і ділили другу-третю сходинки. Петербурзький клуб у разі перемоги міг вийти у лідери, тож за підтримки своїх уболівальників прагнув відімстити німцям за поразку у минулому турі (1:2).

Вже з перших хвилин "бики" пішли штурмом на російських "ведмедів" і на 5-й хвилині розіграли чудову атаку, яку після пасу Марселя Забітцера не зумів результативно завершити Юсуф Поульсен. Згодом екс-"гірник" Ярослав Ракицький порушив правила поблизу штрафного майданчика і лише завдяки реакції голкіпера Михайла Кержакова Марсель Хальстенберг не відкрив рахунок у матчі.

Та на 14-й хвилині навіть воротар не зміг протистояти влучному удару Хальстенеберга, який увірвався у штрафний майданчик і змістившись вправо влучно пробив у правий кут воріт. Не зміг воротар, але зміг суддя, який скориставшись системою VAR відмінив взяття воріт – за мить до того як м’яч потрапив до Хальстенберга шкіряний влучив у руку Емілю Форсбергу.

Загалом, Зеніт повністю віддав ініціативу суперинку і намагався впіймати німців на контратаках. Так, в середині тайму Дзюба втратив відмінний шанс забити: отримавши від Сердара Азмуна м’яч на хід Артем не пробив, а вирішив вийти на ідеальну позицію і прогавив свій шанс – захисники встигли заблокувати нападника. Згодом з-за меж воротарського майданчика здорово пробивав Дуглас Сантос і Петер Гулачі не без проблем перевів круглого з кута воріт на кутовий.

Зеніт зрідка перетинав лінію поля і опинявся на боці суперника. Одна з таких спроб на 30-й хвилині призвела до штрафного на межі воротарського майданчика, який дуже назграбно виконав Ракицький – він несподівано навісив з надією, що м’яч прилетить на голову комусь з його одноклубників. Натомість гравці Зеніта вирішили, що Ярослав пробиватиме по воротах і не зрушили з місця.

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РБ Лейпциг продовжував нагнітати і мав кілька непоганих спроб, які так і залишились спробами. За три хвилини до закінчення першого тайму Кержаков вдруге реально виручив свою команду: Форсберг, заволодівши м'ячем у середині штрафного майданчика, пробив в ліву частину воріт. Непогана спроба удару, але ще краще зіграв Михайло Кержаков, відбивши м'яч за штангу.

А на 47-й хвилині пощастило вже гостям: Дзюба протягнув м’яч лівим флангом і викотив його по центру прямо на Азмуна, який обігравши суперника проштовхнув круглого у правий кут воріт. Гулаччі у падінні не дотягнувся до шкіряного, однак той по зрадницьки повільно покотився впритул зі штангою.

На п’ятій доданій до першого тайму хвилині гості отримали право на штрафний, який виконав Забітцер. М’яч після його пострілу влучив у стінку, а першим на добиванні був Дієго Демме, який потужно пробив повз голкіпера, відкривши рахунок у матчі. Практично одразу з ж арбітр відправив команди у роздягальні.

По перерві німці знову кинулись накочувати атаки на ворота суперника, однак захист петербуржців працював відмінно. На 60-й хвилині Азмун з-за меж штрафного майданчика потужно пробивав по воротах, однак Гулачі контролював ситуацію. А за три хвилини РБ Лейпциг збільшив свою перевагу: Ракицький не впорався з Забітцером, який влучно пробив у лівий кут.

Згодом Себастьян Дріуссі, який щойно з’явився на полі, після кутового небезпечно замикав навіс, але на сторожі був Гулачі.

На 83-й хвилині воротам РБ Лейпциг загрожував Олександр Єрохін, проте Гулачі знову був тут як тут. Загалом, якщо не зважати на результат, одними з найкращих у складі обох команд були саме голікпери, які неодноразово рятували свої команди від вірного гола. Матч, попри потуги Зеніта відігратись, зрештою, так і закінчився з рахунком 2:0 на користь РБ Лейпциг і приніс німцям 9 очок і першу сходинку у турнірній таблиці, Зеніт з чотирма балами залишився другим (поки свій матч не зіграв Ліон).

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