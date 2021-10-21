Зенит – Ювентус – 0:1 – видео гола и обзор матча
10:19 - Читати українською
Зенит принимал Ювентус в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видеообзор игры на Футбол 24.
завершено
87’ Деян Кулусевски
Ювентус был очевидным фаворитом противостояния встречи, но забрать легко три очка подопечным Аллегри не удалось.
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Россияне на протяжении всего матча пытались удержать набеги гостей, но перед финальным свистком надежды на ничью растаяли. Кулусевски головой замкнул навес с левого фланга, и мяч от штанги залетел в сетку ворот.
Юве с максимальным результатом возглавляет группу H, Зенит расположился на третьей строчке.
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