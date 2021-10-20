В среду, 20 октября, состоялись 4 поединка ЛЧ 2021/22 в группах F, G и H. Счета и обзор матчей – в этой новости на "Футбол 24".

Лига чемпионов 2021/22, 4 тур

Группа F

Янг Бойз – Вильярреал – 1:4

Голы: Элиа, 77 – Пино, 6, Морено, 16, 89, Чуквуэзе, 90+2

Группа G

Лилль – Севилья – 0:0

Группа H

Челси – Мальме – 4:0

Голы: Кристенсен, 9, Жоржиньо, 21 (пен), 57 (пен), Хаверц, 48

Зенит – Ювентус – 0:1

Гол: Кулусевски, 86

В Берне местный Янг Бойз принимал Вильярреал. На момент начала игры швейцарцы с 3-мя пунктами шли вторыми, а "желтая субмарина" замыкала турнирную таблицу с одним баллом. Уже на 16-й минуте Вильярреал вел 2:0 – Пино и Морено оформили серьезную заявку на победу команды Унаи Эмери. Швейцарцы еще в первом тайме неоднократно могли забить в ответ, однако до перерыва счет не изменился.

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Во втором тайме голов пришлось ждать до 77-й минуты, когда Элиа выиграл борьбу у защитников и пробил в дальний угол. Впрочем, на последних минутах Морено оформил дубль и снял все вопросы о победителе, а Чуквуэзе поставил победную точку. Вильярреал поднялся на второе место з 4-ма очками. Янг Бойз с тремя баллами последний.

Группа G является едва ли не самой ровной среди всех восьми квартетов – аутсайдера и лидера после двух туров разделяли лишь 3 очка. Лилль, который с одним баллом замыкал турнирную таблицу, в родных стенах принимал Севилью – вторую команду группы (2 пункта). Несмотря на наличие моментов у обеих команд, голов так и не было. 0:0 – Севилья идет второй с 3-мя пунктами, у Лилля на очко меньше. Зальцбург оторвался, имея 7 баллов.

Лидер группы H – Ювентус – поехал в гости к Зениту. Туринцы выиграли оба стартовых матча, а питерцы имели в активе 3 пункта в двух турах. Ярослав Ракицкий вышел в стартовом составе своей команды и помог россиянам не пропустить до перерыва. Правда, Зенит тоже не забил – 0:0 после 45-ти минут.

После перерыва Зенит продолжал держаться до 86-й минуты, но выход Деяна Кулусевски стал для россиян роковым. Швед ударом головой забил единственный гол в матче и принес Ювентусу тяжелую выездную победу. У туринцев 9 очков и первое место квартета. Зенит с тремя баллами на 3-й позиции.

В параллельном матче квартета Челси экзаменовал Мальме. Шведы шли последними с нулем очков, а действующие победители ЛЧ имели 3 пункта и занимали второе место после двух туров. Очень быстро команда Тухеля оформила комфортное преимущество – сначала Кристенсен ударом с лета открыл счет, забив свой дебютный гол за "синих". Жоржиньо с пенальти, назначенный за фол против Лукаку забил второй гол. В том же эпизоде Ромелу получил травму и не смог продолжить игру. Вместо него вышел Кай Хаверц, который еще до перерыва мог забить, но упустил свой шанс. Под занавес тайма повреждение получил еще и Тимо Вернер, который тоже покинул поле.

В дебюте второго тайма Хаверц перебросил вратаря Мальме, который вышел на поле только после перерыва, и довел счет до разгромного. Челси получил право на второй пенальти, который вновь реализовал Жоржиньо. 4:0 еще до 60-й минуты. Подопечные Тухеля уверенно довели игру до логичной победы и набрали 6 очков, закрепившись на второй позиции. Мальме до сих пор без зачетных баллов с ужасной разницей 0:11 – худший показатель среди всех команд ЛЧ.

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