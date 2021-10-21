Зеніт приймав Ювентус в рамках групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відеоогляд гри на Футбол 24.

Ювентус був очевидним фаворитом протистоянням зустрічі, але забрати легко три очки підопічним Аллегрі не вдалось.

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Росіяни протягом усього матчу намагались втримати набіги гостей, але перед фінальним свистком сподівання на нічию розтанули. Кулусевскі головою замкнув навіс з лівого флангу, і м'яч від штанги залетів у сітку воріт.

Юве з максимальним результатом очолює групу H, Зеніт розташувався на третій сходинці.

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