Зеніт – Ювентус – 0:1 – відео гола та огляд матчу
10:19 - Читать на русском
Зеніт приймав Ювентус в рамках групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відеоогляд гри на Футбол 24.
завершено
87’ Деян Кулусевскі
Ювентус був очевидним фаворитом протистоянням зустрічі, але забрати легко три очки підопічним Аллегрі не вдалось.
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Росіяни протягом усього матчу намагались втримати набіги гостей, але перед фінальним свистком сподівання на нічию розтанули. Кулусевскі головою замкнув навіс з лівого флангу, і м'яч від штанги залетів у сітку воріт.
Юве з максимальним результатом очолює групу H, Зеніт розташувався на третій сходинці.
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