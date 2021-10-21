Первый тайм превратился в кошмар для команды Сульшера, которая пропустила два гола. Пашалич с близкого расстояния замкнул прострел Дзаппакосты, а Демираль оказался лучшим на подаче углового. Турок получил повреждение во время празднования и был заменен, что будет иметь свои последствия после перерыва.

Роналду оформил для МЮ камбэк в огненном матче с Аталантой – Малиновский вышел на тяжелые минуты и застал поражение

Обновленная оборона Аталанты не выдержала шквал атак, который МЮ устроил на ворота Муссо. Рашфорд и Магуайр воспользовались передачами Бруну, а довершил камбек Роналду. Португалец в фирменном прыжке замкнул высокий кросс Шоу – 3:2.