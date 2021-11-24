Национальная сборная Камеруна семь раз участвовала в финальной части чемпионатов мира. Выступление африканцев на ЧМ-1990 было настолько ярким, что запомнилось болельщикам со всего мира. Победа над действующими чемпионами мира, выход в четвертьфинал и харизматичный бомбардир Роже Милла – исключительные эпизоды камерунского зрелища в Италии.

Жребий подготовил камерунцам особых соперников на групповом этапе Мундиаля. Кроме действующих чемпионов мира, сборной Аргентины, африканцам пришлось соперничать с командами Румынии и СССР. Бесспорно, с таким подбором конкурентов на Камерун, игравший на своем втором Мундиале, никто не ставил.

Дополнительная ответственность оказывала давление и на тренерский штаб.

То, что мы попали со сборной Союза в одну группу, это в определенном смысле было потрясением. А еще добавьте к этому все разговоры в камерунской и французской прессе о том, что я намеренно проиграю Лобановскому, потому что он свой, – вспоминает события 30-летней давности наставник сборной Камеруна Валерий Непомнящий.

Мы обожаем футбол за его сенсационность, неожиданность и умение дарить сюрпризы. Наслаждайся игрой и получай незабываемые эмоции вместе с любимым брендом украинцев HLIBNY DAR. Заряжайся энергией и болей за сборную Украины в отборе на ЧМ-2022.

Уроженец Алтайского края переехал в Камерун в 1988 году. Валерий Кузьмич закончил карьеру футболиста в 25 лет и вскоре приступил к тренерской деятельности. Непомнящий работал в Туркменистане, однако решился на рискованную поездку в Африку. Компанию ему составил легендарный Лев Броварский, рекордсмен львовских Карпат по количеству проведённых матчей в истории клуба (412). Непомнящий и Броварский стали первыми советскими тренерами, уехавшими работать за границу на основе контракта.

Лев Рудольфович сравнивал их дуэт с выдающейся парой Лобановского и Базилевича. Официально главным тренером национальной сборной Камеруна считался Непомнящий, а Броварский занимался олимпийской и молодежной командами.

Непомнящий (первый слева) / фото из архива

Кем я был на фоне Броварского, который в то время имел титул прославленного футболиста, обладателя Кубка СССР 1969 году в составе Карпат? Да, тренерский стаж на тот момент у меня был несколько больше, опыта, соответственно, тоже. Но то, как Лева видел в деле игроков, как он думал, здесь нет вопросов. Поэтому мы никак не можем в чем-то соревноваться, – рассказывал о своем уважительном отношении к коллеге Валерий Кузьмич.

Об условиях работы в Камеруне Броварский и Непомнящий рассказывали с удивлением и саркатическими улыбками. Сборы на военной базе, тренировка на песке, отсутствие экипировки и даже банальных бытовых условий. К этим проблемам добавился фактор незнания языка советскими тренерами и сложный кадровый вопрос. Вдобавок тренеры столкнулись с большими бюрократическими проблемами и постоянным навязыванием определенных футболистов в состав команды. По словам наставников, им пришлось по зернам комплектовать сборную. Спустя время молодежь Броварского, за которой он следил по всей стране, будет выступать в основной команде Непомнящего как раз на чемпионате мира в Италии.

Броварский и Непомнящий / фото из архива А. Паука

Квота для Африки предусматривала участие в ЧМ-1990 только двух представителей континента. В итоге сложный квалификационный этап удалось преодолеть Египту и Камеруну. Еще труднее команде Непомнящего было в дебютном поединке на турнире против Аргентины. В составе действующих чемпионов мира вышел Диего Марадона, однако ничего не смог сделать – сенсационное поражение 0:1! Единственный гол записал в актив нападающий французского Лаваля Франсуа Омам-Биик.

Это при том, что перед самой игрой камерунские футболисты отказывались выходить на поле из-за задолженности, а в преддверии турнира едва не отправили в отставку Непомнящего. Учитывая эти обстоятельства, победа над аргентинцами и вообще успешное выступление Камеруна воспринимается как нечто сказочное и нереальное.

За мгновение Омам-Биик поразит ворота Аргентины / фото из открытых источников

Не меньше элементов чудес было и во втором туре, когда Камерун победил Румынию (2:1). Парадоксально, но дубль на свой счет записал Роже Милла. Именно тот же 38-летний ветеран, которого внесли в заявку на турнир только благодаря указанию руководящих камерунских органов (говорят, самого президента страны). Более того, в поединке с румынами Милла вышел на поле во втором тайме.

Уникальность Миллы вряд ли кто возьмется оспаривать, – говорил Броварский. – Это неординарная личность и на футбольном поле, и в жизни. Когда проходили отборочные матчи чемпионата мира, Роже приходил на игры как зритель. Даже такого вопроса не стояло перед Непомнящим – брать или не брать его в сборную. Милла – ветеран, его лучшие годы позади, он нигде не играет и все, точка. Прекрасная метаморфоза, произошедшая с Миллой, действительно не укладывается в рамки сознания. Но это только на первый взгляд. Здесь нужно отдать должное огромной работоспособности и таланту ветерана.

Когда Милла забил первый гол Румынии, он побежал к угловому флажку и начал грациозно танцевать. Собственно, о самом танце, точнее, его происхождении, велось немало дискуссий. По словам Роже, особый танец, которым он праздновал забитые голы, он придумал сам – таково было спонтанное проявление ярких эмоций.

В заключительном поединке группового этапа Камерун проиграл сборной СССР Валерия Лобановского (0:4), однако на тот момент африканцы уже гарантировали себе выход из группы. Да еще с первого места!

Радость камерунцев в игре с Колумбией / Фото из открытых источников

А в 1/8 финала произошло еще одно чудо. В дополнительное время, на 106-й и 109-й минутах Роже Милла снова выстрелил дуплетом – по привычному сценарию Камерун снял еще один скальп (в этот раз со сборной Колумбии) и стал первым представителем Африки в четвертьфинале чемпионата мира – победа 2:1.

В следующем этапе камерунцы снова сыграли в экстратайме – на этот раз их ждала встреча с Англией. Сложно представить, что случилось бы, если бы ребята Непомнящего и Броварского прошли бы англичан, однако в тот вечер в Неаполе завершилась гениальная история, достойная экранизации. Африканцы проиграли именитому сопернику 2:3, пропустив в дополнительное время. Камерун уехал домой, чтобы вернуться четыре года спустя на Мундиаль в США.