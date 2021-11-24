Національна збірна Камеруну сім разів брала участь у фінальній частині чемпіонатів світу. Виступ африканців на ЧС-1990 був настільки яскравим, що запам'ятався вболівальникам з усього світу. Перемога над чинними чемпіонами світу, вихід у чвертьфінал та харизматичний бомбардир Роже Мілла – виняткові епізоди камерунського видовища в Італії.

Жереб підготував камерунцям особливих суперників на груповому етапі Мундалю. Крім чинних чемпіонів світу, збірної Аргентини, африканцям довелося змагатися з командами Румунії та СРСР. Безперечно, з таким підбором конкурентів на Камерун, який грав на своєму другому Мундіалі, ніхто не ставив.

Додаткова відповідальність тиснула і на тренерський штаб.

Те, що ми потрапили зі збірною Союзу в одну групу, це у певному сенсі було потрясінням. А ще додайте до цього всі розмови в камерунській та французькій пресі про те, що я навмисно програю Лобановському, бо він свій, – згадує події 30-річної давнини наставник збірної Камеруну Валерій Непомнящий.

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Уродженець Алтайського краю переїхав у Камерун у 1988-му. Валерій Кузьмич закінчив кар'єру футболіста у 25 років і невдовзі розпочав тренерську діяльність. Непомнящий працював у Туркменістані, проте зважився на ризиковану поїздку в Африку. Компанію йому склав легендарний Лев Броварський, рекордсмен львівських Карпат за кількістю проведених матчів у історії клубу (412). Непомнящий та Броварський стали першими радянськими тренерами, які поїхали працювати за кордон на основі контракту.

Лев Рудольфович порівнював їхній дует з видатною парою Лобановського та Базилевича. Офіційно головним тренером національної збірної Камеруну вважався Непомнящий, а Броварський опікувався олімпійською та молодіжною командами.

Непомнящий (перший ліворуч) / фото з архіву

Ким я був на фоні Броварського, який на той час мав титул прославленого футболіста, володаря Кубка СРСР 1969 року у складі Карпат? Так, тренерський стаж на той момент у мене був дещо більшим, досвіду, відповідно, теж. Але те, як Льова бачив у справі гравців, як він думав, тут питань немає. Тому ми ніяк не можемо у чомусь змагатись, – розповідав про своє шанобливе ставлення до колеги Валерій Кузьмич.

Про умови роботи у Камеруні Броварський та Непомнящий розповідали з подивом та саркатичними посмішками. Збори на військовій базі, тренування на піску, відсутність екіпірування та навіть банальних побутових умов. До цих проблем додався фактор незнання мови радянськими тренерами і складне кадрове питання. На додачу тренери зіткнулися з великими бюрократичними проблемами і постійним нав'язуванням певних футболістів у склад команди. За словами наставників, їм довелося по зернинах комплектувати збірну. Через деякий час молодь Броварського, за якою він стежив по всій країні, виступатиме в основній команді Непомнящего якраз на чемпіонаті світу в Італії.

Броварський та Непомнящий / фото з архіву О. Паука

Квота для Африки передбачала участь на ЧС-1990 лише двох представників континенту. У підсумку, складний кваліфікаційний етап вдалося здолати Єгипту та Камеруну. Ще важче команді Непомнящего було у дебютному поєдинку на турнірі проти Аргентини. У складі чинних чемпіонів світу вийшов Дієго Марадона, проте нічого не зміг вдіяти – сенсаційна поразка 0:1! Єдиний гол записав до активу нападник французького Лавалю Франсуа Омам-Біїк.

Це при тому, що перед самою грою камерунські футболісти відмовлялися виходити на поле через заборгованість, а напередодні турніру ледве не відправили у відставку Непомнящего. Враховуючи ці обставини, перемога над аргентинцями і загалом успішний виступ Камеруну сприймається, як щось казкове та нереальне.

За мить Омам-Біїк вразить ворота Аргентини / фото з відкритих джерел

Не менше елементів чудес було і у другому турі, коли Камерун переміг Румунію (2:1). Парадоксально, та дубль на свій рахунок записав Роже Мілла. Той самий 38-річний ветеран, якого внесли у заявку на турнір тільки завдяки клопотанню керівних камерунських органів (кажуть, самого президента країни). Більше того, у поєдинку з румунами Мілла вийшов на поле по перерві.

Унікальність Мілли навряд чи хто візьметься заперечувати, – казав Броварський. – Це неординарна особистість і на футбольному полі, і в житті. Коли відбувалися відбіркові матчі чемпіонату світу, Роже приходив на ігри, як глядач. Навіть такого питання не стояло перед Непомнящим – брати чи не брати його в збірну. Мілла – ветеран, його найкращі роки позаду, він ніде не грає і все, крапка. Чудова метаморфоза, що сталася з Міллою, дійсно не вкладається в рамки свідомості. Але це тільки на перший погляд. Тут треба віддати належне величезній працездатності і таланту ветерана.

Коли Мілла забив перший гол Румунії, то побіг до кутового прапорця і почав граційно танцювати. Власне, про сам танець, точніше, його походження, велося чимало дискусій. За словами Роже, особливий танок, яким він святкував забиті голи, він придумав сам – таким був спонтанний прояв яскравих емоцій.

У заключному поєдинку групового етапу Камерун програв збірній СРСР Валерія Лобановського (0:4), проте на той момент африканці вже гарантували собі вихід із групи. Та ще й з першого місця!

Радість камерунців у грі з Колумбією / фото з відкритих джерел

А в 1/8 фіналу відбулося ще одне диво. У додатковий час, на 106-й та 109-й хвилинах Роже Мілла знову вистрілив дуплетом – за звичним сценарієм Камерун зняв ще один скальп (цього разу зі збірної Колумбії) і став першим представником Африки у чвертьфіналі чемпіонату світу – перемога 2:1.

У наступному етапі камерунці знову зіграли в екстратаймі – цього разу на них чекала зустріч з Англією. Складно уявити, що б трапилося, якби хлопці Непомнящего та Броварського пройшли б англійців, проте того вечора у Неаполі завершилася геніальна історія, гідна екранізації. Африканці програли іменитому супернику 2:3, пропустивши у додатковий час. Камерун поїхав додому, щоб повернутися через чотири роки на Мундіаль у США.