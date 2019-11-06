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Защитник Челси Джеймс стал самым молодым автором гола в Лиге чемпионов за всю историю клуба

00:30 16 Читати українською
Защитник Челси Джеймс стал самым молодым автором гола в Лиге чемпионов за всю историю клуба
Рис Джеймс / Getty Images

Гол в ворота амстердамского Аякса стал особенным для молодого защитника Челси Риса Джеймса.

5’ Жоржиньо
63’ Сесар Аспиликуэта
71’ Жоржиньо
74’ Рис Джеймс
 
Тамми Абрахам 2’
Квинси Промес 20’
Кепа Аррисабалага 35’
Донни ван де Беек 55’
Дэйли Блинд 68’
Джоэл Велтман 69’
2’ Тамми Абрахам
5’ Жоржиньо
20’ Квинси Промес
35’ Кепа Аррисабалага
55’ Донни ван де Беек
63’ Сесар Аспиликуэта
68’ Дэйли Блинд
69’ Джоэл Велтман
71’ Жоржиньо
74’ Рис Джеймс

Талант лондонского клуба забил четвертый мяч и спас ничью для команды Фрэнка Лэмпарда, однако на этом его достижения не закончились.

Зиеш закрутил роскошную дугу в ворота Челси с угла поля – Кепа неудачно подставил лицо и поспособствовал голу

Джеймс также стал самым молодым игроком в истории Челси, который смог отличиться в матче Лиги чемпионов, информирует Opta. Точный возраст английского защитника – 19 лет и 332 дня.

Волевая ничья позволила Челси удержаться на уровне Аякса и Валенсии, которая в параллельном матче одолела Лилль – у троих лидеров группы Н по 7 очков.

Лига чемпионов: Челси расписал сумасшедшую ничью с Аяксом, Ливерпуль одолел Генк, Наполи не справился с Зальцбургом

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Челси Челси Лига чемпионов Челси - Аякс Рекорды Рис Джеймс Рис Джеймс
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