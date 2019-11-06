Защитник Челси Джеймс стал самым молодым автором гола в Лиге чемпионов за всю историю клуба

Гол в ворота амстердамского Аякса стал особенным для молодого защитника Челси Риса Джеймса.

Талант лондонского клуба забил четвертый мяч и спас ничью для команды Фрэнка Лэмпарда, однако на этом его достижения не закончились.

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Джеймс также стал самым молодым игроком в истории Челси, который смог отличиться в матче Лиги чемпионов, информирует Opta. Точный возраст английского защитника – 19 лет и 332 дня.

Волевая ничья позволила Челси удержаться на уровне Аякса и Валенсии, которая в параллельном матче одолела Лилль – у троих лидеров группы Н по 7 очков.

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